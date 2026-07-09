LUMI AI Factory, guidata da CSC – IT Center for Science, ha scelto IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) per realizzare IQM Halocene H4, un computer quantistico avanzato finalizzato ad accelerare il calcolo ibrido ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e le capacità di calcolo quantistico.

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LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

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