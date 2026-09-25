LTM , il Partner di creatività aziendale per le più grandi aziende al mondo, oggi ha annunciato BlueVerse™ OneToken , un livello di indirizzo e governance del carico di lavoro con capacità di ottimizzazione, che invia automaticamente le richieste dell'intelligenza artificiale aziendale al modello giusto, al costo giusto.

Mentre le aziende ampliano i flussi di lavoro agentici, le richieste spesso vengono indirizzate a costosi modelli di frontiera anche quando esistono opzioni più economiche in grado di fornire i risultati richiesti. BlueVerse OneToken gestisce la scelta dei modelli nei carichi di lavoro, compresi codice, voce, servizio, ricerca e agenti, facendo corrispondere a ogni compito il modello più adatto, secondo i requisiti di qualità, sicurezza e prestazioni del cliente.

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