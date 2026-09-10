LTM , il partner di Business Creativity per le più grandi aziende del mondo, oggi ha annunciato di aver collaborato con IBM e Red Hat a Lightwell per aiutare le aziende a proteggere la supply chain del software open-source attraverso la correzione delle vulnerabilità basate sull'AI.

Mentre l'AI accelera la scoperta delle vulnerabilità nei software, le organizzazioni devono andare oltre gli approcci incentrati sul rilevamento e adottare strategie di correzione su scala aziendale che consentono la mitigazione rapida del rischio senza interrompere le applicazioni fondamentali per le aziende.

L'approccio di Lightwell di fornire correzioni convalidate per ambienti di produzione si allineano con l'obiettivo di LTM di aiutare i clienti a creare supply chain di software sicure, resilienti ed efficienti dal punto di vista operativo.

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