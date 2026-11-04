Sua Altezza lo Sceicco Dott. Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Vice Governatore di Sharjah e Presidente del Consiglio per i Media di Sharjah, ha premiato i vincitori della 13ª edizione del Premio per la Comunicazione del Governo di Sharjah (SGCA, Sharjah Government Communication Award), organizzato dall'Ufficio Media del Governo di Sharjah (SGMB, Sharjah Government Media Bureau).

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SGCA honours communication excellence across Asia, Europe and the Arab world (Photo: AETOSWire)

I vincitori rappresentavano Cina, India, Thailandia, Ucraina e il mondo arabo. Circa 433 candidature provenienti da 31 paesi di quattro continenti hanno superato la selezione iniziale. Il premio riguardava 23 categorie distribuite su cinque settori, compresi sei premi assegnati dai partner.

Sua Eccellenza Tariq Saeed Allay, Direttore Generale dell'SGMB, ha sottolineato la crescita del premio sotto la guida di Sua Altezza lo Sceicco Dott. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Membro del Consiglio Supremo e Sovrano di Sharjah, rilevando che ha attirato oltre 9.500 candidature in cinque anni. Ha inoltre sottolineato il ruolo delle partnership internazionali nel promuovere le pratiche di comunicazione e nel creare un impatto significativo su individui, istituzioni e comunità.

Premi internazionali e Partner Awards

I Partner Awards hanno premiato l'Università di Scienze e Tecnologia di Macao (Cina) per l'eccellenza nel coinvolgimento delle comunità digitali, Haqdarshak Empowerment Solutions (India) per la migliore comunicazione basata sull'intelligenza artificiale a impatto sociale, la Thai Health Promotion Foundation (Thailandia) per le migliori pratiche di comunicazione relative ai progressi nello sviluppo e Kyiv Digital (Ucraina) per le iniziative innovative e resilienti di comunicazione governativa.

L'iniziativa Zoud degli Emirati Arabi Uniti si è aggiudicata il premio come Miglior partnership tra pubblico e privato nel settore della comunicazione, mentre il Generale di Brigata Pilota AbdulNasir Al Humaidi, portavoce del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto il premio per l'Eccellenza nella leadership nel settore della comunicazione governativa e strategica.

Eccellenza governativa e istituzionale

Tra i vincitori del settore pubblico, Sharjah Youth ha ricevuto il premio per la Migliore campagna con impatto positivo sulla consapevolezza e sui comportamenti dei giovani, il Dipartimento per lo sviluppo comunitario di Abu Dhabi il premio per il Miglior programma di comunicazione a sostegno dei progetti emergenti e dei giovani, la Polizia di Sharjah il Premio per l'eccellenza nella comunicazione a favore di una migliore qualità della vita, il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti il premio per la Migliore innovazione nella comunicazione integrata e l'Autorità nazionale per la gestione delle emergenze, delle crisi e delle catastrofi il premio per la Migliore strategia di comunicazione in situazioni di crisi.

Il premio per i Migliori Contenuti Media e di Comunicazione è andato al Ministero dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti e a Egypt Oil & Gas, rispettivamente nelle categorie Governo e Organizzazioni e Settore privato. Il premio per la Migliore iniziativa di comunicazione innovativa per l'emancipazione della comunità è andato all'Autorità per lo sviluppo della comunità di Dubai e all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nelle rispettive divisioni.

Il Ministero della Cultura degli Emirati Arabi Uniti e la Fondazione Kalimat si sono aggiudicati il premio come Migliore comunicazione creativa rivolta a bambini e adolescenti, rispettivamente nelle categorie Governo e organizzazioni e Settore privato. L'Ufficio Media del Governo degli Emirati Arabi Uniti ha ricevuto il premio per la Miglior campagna di promozione dell'identità degli Emirati, la House of Wisdom, il premio per la Miglior campagna di promozione dell'identità culturale e della lingua araba, e il Ministero dei Cambiamenti Climatici e dell'Ambiente il premio per il Miglior uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione governativa e istituzionale.

Premi individuali e sfide per l'innovazione

L'Associazione Basmat Nour dell'Egitto si è aggiudicata il premio come Migliore iniziativa giovanile nel settore della comunicazione, mentre il Tenente Colonnello Salem Mohammed bin Ali della Direzione Generale per l'Identità e gli Affari degli Stranieri di Dubai ha ricevuto il premio come Miglior portavoce ufficiale. Il Dott. Himanshu Grover, la Dott.ssa Neeharika Kushwaha, la Dott.ssa Nahla Shireen e il Dott. Varkki Pallathucheril hanno vinto il premio per la Migliore ricerca nelle scienze della comunicazione.

Il premio per i Migliori Changemaker nei Contenuti Digitali è stato assegnato a Youssef Karam degli Emirati Arabi Uniti (categoria Under 18) e a Meryem Derni del Marocco (categoria Over 18). Il progetto Sanad dell'Università Khalifa ha vinto l'University Challenge, mentre Shaheen si è aggiudicato l'AI Skills Challenge.

Premi della giuria e riconoscimenti speciali

La Fondazione Mohamed bin Zayed per l'Umanità ha ricevuto il premio Global Impact through Soft Power; Abdulrahman bin Mohammed Al Owais, Ministro degli Affari del Consiglio Nazionale Federale, ha ricevuto il premio Best Arab Personality with Positive Social Impact. Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha ricevuto un riconoscimento speciale, ritirato dal Sottosegretario Generale di Stato Maggiore Generale Ibrahim Nasser Al Alawi.

Fonte: AETOSWire

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Hussain AlMulla

Hussain.AlMulla@SGMB.ae





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