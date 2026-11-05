LogicMonitor®, la prima piattaforma incentrata sull'IA per l'IT autonomo, ha annunciato oggi il lancio di nuovi pacchetti della piattaforma che rendono Edwin AI e LogicMonitor Digital Experience, inclusi Synthetics e Internet Sonar, lo standard per ogni livello. Portando l'esperienza digitale completa e la visibilità dello stato di Internet assieme alle operazioni gestite l'IA in ogni pacchetto, LogicMonitor aiuta i team a connettere l'esperienza degli utenti ai segnali alla sua base e ad avanzare verso una nuova fase regolata.

L'IA è ora una parte fondamentale delle operazioni IT moderne, tuttavia troppo spesso le capacità necessarie per metterla in pratica sono frammentate tra diversi strumenti e modelli di licenza.

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