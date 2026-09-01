Locala annuncia oggi il lancio globale dell’ Adaptive Advertising , un nuovo framework pensato per collegare l’evoluzione dei mercati alle strategie e all’esecuzione media.

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Locala presenta l’Adaptive Advertising.

L’approccio nasce dall’esperienza di Locala nell’analizzare le differenze con cui i brand performano nei diversi mercati, combinando dati sui comportamenti dei consumatori, pressione competitiva, attività digitali e segnali provenienti dal mondo reale per orientare le decisioni media.

“L’Adaptive Advertising rappresenta il prossimo capitolo di Locala”, ha dichiarato Christophe Collet, CEO di Locala . “La nostra opportunità è trasformare una conoscenza approfondita dei mercati in decisioni pubblicitarie migliori e scalabili, aiutando i brand leader a gestire la complessità senza rinunciare alla rilevanza.”

Dall’automazione all’adattamento

L’ AI agentica apre la strada a un nuovo modo di fare advertising: non si tratta più soltanto di automatizzare i workflow esistenti, ma di rendere operative strategie che, fino a oggi, erano troppo complesse da gestire su larga scala.

Pensiamo, ad esempio, a un retailer con 1.800 punti vendita , che potrebbe aver bisogno di budget, canali, audience o messaggi diversi in base alle vendite locali, al traffico nei punti vendita e alla pressione competitiva. Storicamente, gestire un livello di variabilità così elevato su larga scala richiedeva necessariamente di semplificare.

Gli agenti AI cambiano questo paradigma.

Invece di utilizzare l’AI esclusivamente per ottimizzare l’esecuzione all’interno di un media plan già definito, l’ Adaptive Advertising utilizza market e business intelligence per adattare le decisioni strategiche — dagli investimenti alle audience, dai canali alla frequenza fino ai messaggi — in funzione di ciò che accade nei singoli mercati.

“Il vero potenziale dell’AI agentica non è semplicemente aiutare gli advertiser a fare le stesse cose più velocemente”, ha dichiarato Grant Gudgel, CMO di Locala . “È rendere operative strategie migliori, collegando intelligence, decision-making ed execution, così che il media possa adattarsi continuamente a ciò che sta accadendo in ogni mercato.”

“Il layer operativo dell’Adaptive Advertising”

La piattaforma di Locala collega intelligence di mercato, pianificazione, attivazione omnicanale e misurazione .

I suoi Planning Agents fanno da ponte tra pianificazione e attivazione, trasformando gli insight di mercato in audience, strategie e decisioni media concrete, che possono essere applicate attraverso DSP e diversi ambienti di attivazione.

L’Adaptive Advertising di Locala è disponibile attraverso Managed Services, Direct Activation e Platform Partnerships , offrendo a brand e agenzie diverse modalità di accesso alle competenze di Locala in ambito intelligence, planning e activation.

Locala continuerà a sviluppare la piattaforma attraverso nuovi agenti, funzionalità di pianificazione, integrazioni e strumenti di misurazione, utilizzando il framework dell’Adaptive Advertising come guida per la propria roadmap di innovazione.

Il mondo cambia. La pubblicità dovrebbe adattarsi.

Chi è Locala

Locala è il layer operativo dell’Adaptive Advertising : attraverso agenti AI trasforma la market intelligence in attività di pianificazione, attivazione e misurazione più efficaci, in ogni mercato.

Fondata nel 2011, Locala collabora con brand leader in oltre 50 Paesi . Con più di 200 dipendenti distribuiti in nove uffici nel mondo , Locala combina una presenza internazionale con una tecnologia progettata secondo un approccio privacy-by-design .

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Veronica Benevento

veronica.benevento@asklocala.com





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