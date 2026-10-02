Praticamente la metà della popolazione mondiale soffre di malattie orali, con il numero di casi in crescita.

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