Elliptic , il leader mondiale nel settore dell’intelligence sui rischi per la finanza on-chain , oggi ha confermato di aver fornito le informazioni utilizzate dal Servizio Segreto degli Stati Uniti (USSS) nell’azione intrapresa oggi contro il mercato criminale Xinbi.

L’USSS ha congelato vari wallet appartenenti al mercato criminale Xinbi e ai suoi commercianti, contenenti 52,8 milioni di dollari in criptoasset collegati a tale mercato.

Elliptic ha fornito intelligence e ulteriori dati che nessun altro fornitore era in grado di offrire. I dati sono stati estratti dalle soluzioni Data Fabric di Elliptic e integrati nei sistemi USSS, offrendo agli investigatori una visione d’insieme completa, in grado di collegare dati on-chain e off-chain per delineare un quadro totale dell’attività illecita anziché produrre una singola e limitata istantanea.

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Carl Bakenhus

Vicepresidente Cognito

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