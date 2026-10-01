Linesight, società multinazionale di consulenza nel settore edile, oggi ha annunciato la nomina di John Butler ad Amministratore delegato, a partire dal 1° gennaio 2027.

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John Butler, incoming CEO of Linesight (left), and Paul Boylan, Group CEO of IPS-Integrated Project Services, LLC (right). Butler will become CEO of Linesight effective 1 January 2027, succeeding Boylan, who will continue to lead the wider group.

Butler subentrerà a Paul Boylan, che rimarrà a stretto contatto con Linesight e i suoi clienti come AD del Gruppo di IPS-Integrated Project Services, LLC (IPS). Boylan continuerà a dirigere questo gruppo più ampio, che comprende IPS, Linesight e Springtide. Attualmente, il gruppo comprende un organico di oltre 4.500 persone e genera circa 2 miliardi di ricavi netti, fornendo soluzioni multisettoriali attraverso i suoi brand specializzati.

Linesight è una società multinazionale di consulenza nel settore edile con più di 50 anni di esperienza, specializzata nella fornitura di servizi di controllo dei costi, di gestione di progetti e dei programmi nei settori dei data centre, delle scienze della vita, dell'industria high-tech e commerciali.

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