Ancora una volta Lenovo è stata inclusa nella classifica Gartner® Supply Chain Top 25 for 2026 , raggiungendo il settimo posto, il più alto di sempre, a livello globale. Il Gartner Supply Chain Top 25 è un prestigioso elenco annuale delle catene di fornitura migliori al mondo. Giunto alla 22a edizione, il Gartner Supply Chain Top 25 identifica, riconosce e profila l'eccellenza nella gestione delle catene di fornitura . I team delle supply chain utilizzano il Gartner Supply Chain Top 25 per fissare i parametri delle prestazioni , trasformare le operazioni e guidare il settore verso il futuro . Nelle edizioni scorse, Lenovo si è classificata all'ottavo posto nel 2025, al decimo nel 2024 e all'ottavo nel 2023.

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Stuart Gill

E: sgill@lenovo.com





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