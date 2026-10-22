Lenovo oggi ha ampliato la Lenovo AI Library con nuovi casi d’uso di IA validati, estendendo il suo portafoglio di soluzioni pronte per le imprese in grado di aiutarle a passare dalla sperimentazione dell’IA a risultati di business misurabili fino a 24 volte più rapidamente rispetto a implementazioni personalizzate.

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