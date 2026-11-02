MultiBank Group, una delle maggiori istituzioni di derivati finanziari al mondo, ha nominato Mohammed Al Hakim vicepresidente di MultiBank Group e amministratore delegato di MB.io; Al Hakim rafforzerà la presenza globale del Gruppo, guiderà MB.io verso nuovi mercati internazionali e sarà responsabile dell’espansione di MultiBank Exchange.

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MultiBank Group, one of the world’s largest financial derivatives institutions, has appointed Mohammed Al Hakim as Vice Chairman of MultiBank Group and CEO of MB.io

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Nikolas Neofytou

Direttore acquisti diretti

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