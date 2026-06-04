Mentre gli operatori dei mercati privati gestiscono un ambiente più impegnativo di raccolta di capitali e operazioni di exit, i limited partner (LP) richiedono una maggiore trasparenza, diritti di governance più solidi e accordi SPV più flessibili da parte dei gestori di fondi. In effetti, l'86% dei professionisti dei mercati privati segnala negli ultimi 12 mesi un aumento delle richieste da parte degli LP di strutture SPV su misura, stando a un nuovo studio svolto da CSC , il fornitore leader di soluzioni di amministrazione e conformità aziendale a livello globale.

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