Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha annunciato il lancio della famiglia di FPGA Lattice Mach™-N2, ampliando la sua consolidata leadership nel settore degli FPGA per controllo sicuro con nuovi dispositivi progettati appositamente per la sicurezza e il controllo di sistema nelle infrastrutture moderne. Sviluppata sulla scia della piattaforma per FPGA di piccole dimensioni Lattice Nexus™ 2, la famiglia Mach-N2 combina memoria flash integrata, una Root of Trust hardware e crittografia post-quantistica (PQC) a norma CNSA 2.0 con agilità crittografica per un controllo di sistema e una sicurezza affidabili e sempre attivi per i sistemi di nuova generazione.

“Le esigenze legate alla sicurezza e al controllo dei sistemi stanno crescendo rapidamente con l’entrata in vigore dei requisiti per l’era post-quantistica, e i clienti che creano infrastrutture a lungo ciclo di vita cercano soluzioni che li aiutino a progettare tenendo conto delle esigenze di sicurezza di oggi e di domani”, spiega Esam Elashmawi, direttore strategia e marketing presso Lattice Semiconductor. “Mach-N2 rappresenta un notevole passo avanti in termini di densità logica e larghezza di banda, integrando al contempo la suite di sicurezza post-quantistica più completa della sua categoria per i sistemi a lungo ciclo di vita.”

Lattice Mach-N2 fornisce ai clienti:

Prestazioni e controllo di sistema Densità logica fino a 2 volte superiore per funzioni avanzate di controllo del sistema Larghezza di banda SERDES più ampia per una connettività diretta con i moderni system-on-chip (SoC) e processori Bassa latenza e risposta deterministica per il monitoraggio del sistema in tempo reale Supporto per la sequenziazione di potenza e la gestione del sistema per infrastrutture informatiche, di comunicazione e industriali

Sicurezza avanzata e agilità crittografica PQC a norma CNSA 2.0: ML-DSA, LMS e XMSS per l’autenticazione; ML-KEM per lo scambio delle chiavi Agilità crittografica con algoritmi aggiornabili sul campo e protezione antirollback Identità del dispositivo derivata da PUF con attestazione DICE e SPDM per l’integrità della piattaforma e della catena di fornitura Crittografia classica all’avanguardia: API accessibili a runtime per AES-256-GCM, ECC a 521 bit e RSA a 4096 bit Monitoraggio antimanomissione avanzato con risposte configurabili dall’utente

Flash integrata e configurazione instant-on La memoria flash non volatile on-chip aumenta la sicurezza bloccando gli accessi esterni al bitstream di configurazione e alla UFM (User Flash Memory) Configurazione istantanea più veloce della sua categoria: un dispositivo da 220mila celle logiche si configura completamente in meno di 30 millisecondi, riducendo al minimo i rischi di sistema durante l’accensione e lo spegnimento Fino a tre immagini di configurazione memorizzate – primaria, secondaria e golden – per un’implementazione flessibile e un ripristino affidabile in caso di guasto

Connettività ad alta velocità PCIe ® 4.0 e 10G Ethernet SERDES fino a 16 Gbps



I nuovi dispositivi Lattice Mach-N2 sono ordinabili da oggi e i primi campioni sono stati già spediti a clienti leader nei settori del calcolo e delle comunicazioni. Tutti i nuovi componenti sono supportati dall’ultima versione del software di progettazione Lattice Radiant ® e dal nuovo strumento di progettazione basato sull’IA Lattice Prompt™ .

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Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware programmabili e per piattaforme a basso consumo. Risolviamo le sfide dei clienti dall'edge al cloud, nei mercati in crescita dell'informatica, delle comunicazioni, dell'industria e dei dispositivi integrati. Con l'aggiunta dei firmware per piattaforme silicon-neutral, leader nel settore di AMI e delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture, Lattice ora offre la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l'infrastruttura cloud e dei data center per l'intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l'impegno nell'assistenza di prim'ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni, visitare www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat , e Weibo .

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