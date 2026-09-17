Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza e del firmware per piattaforme, oggi ha lanciato un nuovo strumento di sviluppo di FPGA di piccole e medie dimensioni, basato sull’intelligenza artificiale, che ridefinisce il modo in cui i progettisti di FPGA operano lungo l’intero flusso di lavoro. Lattice Prompt può essere associato con strumenti basati su agenti IA già utilizzati dai progettisti, combinandoli con gli strumenti di progettazione, la knowledge base e la documentazione Lattice, per trasformare le istruzioni in linguaggio naturale in risposte verificate, accelerando significativamente lo sviluppo di FPGA mentre ottimizza prestazioni e funzionalità del progetto.

“Il time-to-market sempre più breve e la crescente complessità dei progetti mettono i progettisti di FPGA sotto una pressione sempre maggiore per ottenere di più da ogni ciclo di sviluppo”, spiega Esam Elashmawi, direttore strategia e marketing presso Lattice Semiconductor. “Lattice Prompt offre ai progettisti un accesso assistito dall’IA all’intero flusso di progettazione, basato sulle informazioni verificate di Lattice, consentendo loro di concentrarsi su ciò che conta di più: creare sistemi differenziati”.

Lattice Prompt: sviluppo di FPGA assistito dall’IA

Consentendo ai progettisti di gestire l’intero flusso di progettazione di FPGA in linguaggio naturale, Lattice Prompt si collega al modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) e all’ambiente di sviluppo integrato (IDE) agentico di loro scelta tramite il protocollo aperto MCP (Model Context Protocol), orchestrando automaticamente Lattice Radiant ® in background.

Basato sulla documentazione, sulle schede tecniche e sulla knowledge base di Lattice, Lattice Prompt basa le risposte sull’IA per consentire di prendere decisioni di progettazione più accurate, fornendo così ai clienti:

Produttività e ottimizzazione Incrementi di produttività pari o superiori a 10 volte per le attività di progettazione più comuni Prestazioni e capacità ottimizzate nell’ambito degli FPGA

Copertura completa del flusso di progettazione Accesso in linguaggio naturale a simulazione, sintesi, mappe, luoghi e percorsi, analisi dei tempi e generazione del bitstream Generazione automatica di report e della documentazione di progetto, facendo risparmiare tempo utile da dedicare alle proprie competenze chiave

Flessibilità di modelli e IDE Compatibile con i principali modelli linguistici di grandi dimensioni e ambienti IDE agentici scelti dal progettista tra cui Claude Code, Cursor, Visual Studio Code e altri, tramite MCP



Lattice Prompt è disponibile da oggi come download gratuito ed è compatibile con l’ultima versione del software di progettazione Lattice Radiant.

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Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nel settore dei firmware per piattaforme e dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza. Risolviamo le sfide dei clienti dall’edge al cloud, nei settori in crescita dell’informatica, delle comunicazioni, industriale e dei dispositivi integrati. Con l’aggiunta delle soluzioni di gestibilità delle infrastrutture e dei firmware avanzati per piattaforme silicon-neutral sviluppati da AMI, Lattice ora fornisce la piattaforma di controllo e gestione sicura più completa del settore per l’infrastruttura cloud e dei data center per l’intelligenza artificiale. La nostra tecnologia, i nostri rapporti a lungo termine e l’impegno nell’assistenza di prim’ordine permettono ai nostri clienti di liberare rapidamente e facilmente le loro innovazioni per creare un mondo sicuro, intelligente e connesso. Per maggiori informazioni visitare www.latticesemi.com e seguirci su LinkedIn , X , YouTube , Facebook , WeChat e Weibo .

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