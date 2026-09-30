Laserfiche, il principale fornitore SaaS di gestione intelligente dei contenuti e automazione dei processi aziendali, oggi ha annunciato la nomina di Garrett Boss a Direttore informatico. Boss dirigerà il team dei servizi informatici globali di Laserfiche e l'ufficio per la trasformazione aziendale, compresa la distribuzione di soluzioni interne di Laserfiche e tutti gli altri sistemi informatici a livello aziendale. In questo ruolo, il neo CIO sarà responsabile inoltre della governance, del rischio e della conformità, a sostegno della missione di Laserfiche di scalare l'innovazione dell'intelligenza artificiale, tutelando il contenuto critico e gli strumenti del ciclo di vita sui quali fanno affidamento i clienti.

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Garrett Boss joins Laserfiche as chief information officer.

“L'infrastruttura tecnologica propria e la posizione di sicurezza di Laserfiche sono fondamentali per come forniamo un prodotto eccezionale e servizi reattivi”, ha dichiarato l'AD Karl Chan.

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