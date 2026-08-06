Laserfiche , fornitore leader di soluzioni SaaS per la gestione intelligente dei contenuti, oggi annuncia il lancio di Enterprise Security, un'avanzata suite per migliorare la sicurezza progettata per le organizzazioni che operano in contesti normativi complessi. Enterprise Security risponde ai requisiti di sicurezza GovRAMP e CJIS (Criminal Justice Information Services) basati sul contesto dello standard NIST SP 800-53. Per le organizzazioni che gestiscono dati riservati legali, aziendali o relativi ai cittadini, questi controlli integrati semplificano la preparazione degli audit e consolidano le difese.

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