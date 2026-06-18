Laprophan Group, azienda pioniera e uno dei principali gruppi farmaceutici del Marocco, oggi ha annunciato il completamento dell'acquisizione di una quota di maggioranza in Rivopharm , società farmaceutica con sede in Svizzera incentrata nella produzione di farmaci specializzati, sviluppo di dossier, formulazioni complesse e soluzioni farmaceutiche a valore aggiunto, nonché gestore del proprio impianto produttivo industriale. I termini finanziari dell'operazione non sono stati divulgati. Rivopharm genera ricavi annuali pari a circa 100 milioni di dollari.

L'acquisizione rappresenta un traguardo storico nello sviluppo di Laprophan e segna la prima acquisizione del Gruppo in Europa . L'operazione rafforza notevolmente la presenza europea di Laprophan e ne accelera le ambizioni di creare una piattaforma farmaceutica internazionale diversificata che comprende Europa, Africa, Medio Oriente e mercati internazionali selezionati.

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Yasmina Dribina

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