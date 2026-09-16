Red Sea Global (RSG) , lo sviluppatore di turismo rigenerativo, ha aperto il Jayasom Wellness Resort AMAALA, offrendo alla meta una raffinata offerta di salute olistica.

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Outdoor relaxation area at Jayasom Wellness Resort AMAALA, where serene design and sea-facing spaces create a setting for rest and renewal.

Progettato da Heah & Co., con interni curati dallo Studio Carter, Jayasom Wellness Resort AMAALA si trova nella baia più grande di Triple Bay e comprende 153 isolotti e 24 residenze. Il resort fa parte del centro benessere riservato di AMAALA sulla costa del Mar Rosso, dove natura e ospitalità si fondono in un contesto ideato per la riflessione e il rinnovamento.

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