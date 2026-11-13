LangChain oggi ha annunciato di aver raccolto 300 milioni di dollari in un nuovo finanziamento con una valutazione di 3 miliardi di dollari, portando a 460 milioni di dollari il finanziamento totale ad oggi. Il round è stato condotto dall'investitore esistente CapitalG, con la notevole partecipazione dei nuovi investitori GIC e DFJ Growth e degli investitori esistenti IVP e Sapphire Ventures.

LangChain porta avanti la sua missione di aiutare ogni azienda a disporre della propria intelligenza. Mentre gli agenti trasformano l'economia, le aziende stanno creando agenti specifici per il settore, distinti per conoscenze, dati ed esperienza dell'utente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261113040064/it/

Contatto per i media: Melissasobel@capitalg.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire