Con l'evoluzione dei trattamenti contro l'obesità, diventa sempre più importante comprendere cosa accade ai muscoli durante il processo di perdita di peso. In occasione del 62º incontro annuale dell'EASD, l'associazione europea per lo studio del diabete, AMRA Medical sarà presente con la sua direttrice scientifica, la dott.ssa Jennifer Linge, che spiegherà in che modo l'analisi basata sulla risonanza magnetica avanzata possa offrire una visione più dettagliata delle modifiche alla composizione dei muscoli durante i trattamenti contro l'obesità.

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Advanced MRI-based analysis can provide a more detailed view of changes in muscle composition during obesity treatment

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