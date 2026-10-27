Radicato nell'antica festa celtica di Samhain, che più di 2000 anni fa segnava la fine della stagione del raccolto e l'inizio dell'inverno, Halloween ritrova le sue origini in Irlanda.

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Derry Halloween, Contea di Derry~Londonderry

Quest'anno, la storia chiude il cerchio con i festeggiamenti di Derry Halloween , la più antica e grande festa dedicata ad Halloween in Europa, per il suo 40º anniversario, con un programma di eventi in tutta l'isola che riunirà storia, storytelling, musica, cibo e spettacoli.

La nostra storia è iniziata quasi quarant’anni fa, con una festa in maschera organizzata in un pub. Ben presto si sparse la voce che Derry fosse il posto giusto dove trascorrere Halloween e, prima ancora di rendercene conto, visitatori provenienti da ogni parte del mondo arrivavano per assistere ai nostri spettacolari fuochi d’artificio, al carnevale nato dalla comunità locale e ai costumi davvero fuori dal comune. Quarant'anni dopo, l'evento rispecchia l'incredibile percorso della città, attirando visitatori da tutto il mondo.

Dal 28 ottobre al 1º novembre, il programma del 40º anniversario della festa di quest'anno trasforma Derry, l'unica città completamente fortificata rimasta in Irlanda, con l'Awakening the Walled City Trail, la famosa Halloween Carnival Parade, teatro di strada, prestazioni dal vivo, musica, eventi pensati per le famiglie e uno spettacolare finale con fuochi di artificio.

In tutta l'isola, i visitatori potranno aspettarsi non solo tradizioni antiche e abbondante folklore, ma anche il calore, il senso dell'umorismo e il divertimento per cui l'Irlanda è ben nota.

Dove ha avuto inizio Halloween in Irlanda

Parallelamente a Derry Halloween, il Púca Festival nella County Meath, la dimora spirituale di Samhain, e una serie di festeggiamenti in tutta la regione, invitano i visitatori a scoprire le tradizioni, i miti e la cultura che hanno dato la vita a una delle feste più ampiamente celebrate in tutto il mondo.

Legato al nome di una figura dispettosa e mutevole del folklore celtico, associata alla festa di Samhain, il Púca Festival esplora le tradizioni antiche che sono alla base di Halloween attraverso un programma di folklore, tradizione, musica, cibo e cerimonie del fuoco nelle città storiche di Trim e Athboy.

Tra gli eventi più importanti ci sono la Púca Procession, un evento notturno che accoglie musica dal vivo, performance e personaggi di grandi dimensioni ispirati alla mitologia irlandese e che si snoda attraverso le strade di Trim; l'accensione cerimoniale del falò di Samhain e il Púca Samhain Banquet, che riunisce musica tradizionale irlandese, danze e un banchetto di quattro portate ispirato alle tradizioni celtiche di Halloween.

Oltre le feste principali

In altre cittadine, città e comunità dell'isola prendono vita con i festeggiamenti di Halloween, creando opportunità per i visitatori di scoprire le tradizioni locali e le interpretazioni moderne di questa stagione.

I centri dei festeggiamenti a Fingal, Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford & Westmeath e Meath & Louth ravviveranno questo momento con centinaia di eventi ispirati al folklore, al fuoco e alla luce, alle tradizioni legate al raccolto e all'antico spirito di Samhain.

Dai tour a piedi alla scoperta dei luoghi infestati a Galway e Longford alle fiere gastronomiche dedicate al raccolto a Kerry e Limerick, le comunità dell'isola stanno lasciando la loro impronta sulle festività. Assieme, rispecchiano la diversità delle tradizioni di Halloween in Irlanda, attingendo a un'eredità condivisa che risale a millenni fa.

Un racconto con risonanza globale

Sebbene Halloween venga festeggiato oggi in tutto il mondo, l'Irlanda si trova in una posizione privilegiata per raccontarne l'origine. Dal 40º anniversario di Derry Halloween alle antiche tradizioni riprese al Púca Festival e oltre, i festeggiamenti in tutta l'isola continuano a mettere in connessione la festa moderna con le sue origini.

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Maria Molony

mmolony@tourismireland.com





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