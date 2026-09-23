Eight Sleep:

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923785609/it/

IL SONNO DEL FUTURO È INTELLIGENTE

Dormire bene è uno dei fattori fondamentali per il benessere, il recupero e la performance fisica e mentale. Eppure, la qualità e la quantità del sonno rappresentano una sfida sempre più diffusa.

È da questa consapevolezza che nasce la visione di Eight Sleep, azienda pioniera nel settore dello Sleep Fitness, che ha scelto di affrontare il sonno non soltanto come una questione di comfort, ma come una componente essenziale del potenziale umano.

Fondata nel 2014 da Matteo Franceschetti, Massimo Andreasi Bassi e Alexandra Zatarain, Eight Sleep combina tecnologia, biometria personale e intelligenza artificiale per creare un ecosistema capace di adattarsi alle esigenze fisiologiche di ogni individuo durante la notte. L'obiettivo è ambizioso: trasformare il sonno in uno strumento concreto per migliorare salute, recupero e performance.

POD 6

La nuova generazione dello Sleep Fitness

Pod 6 rappresenta la nuova evoluzione del sistema intelligente per il sonno di Eight Sleep, riprogettato da zero dopo oltre dieci anni di innovazione continua. Il sistema trasforma qualsiasi letto in un ambiente di riposo personalizzato, capace di monitorare i principali parametri biometrici e di regolare automaticamente la temperatura durante la notte. Il cuore del sistema è costituito da una Cover intelligente, che si applica sopra il materasso esistente, dotata di sensori biometrici integrati, collegata a un compatto Hub che alimenta e coordina l'intero ecosistema. Attraverso l'app Eight Sleep, l'esperienza viene personalizzata sulla base del profilo del sonno, delle preferenze e dei dati raccolti nel tempo.

Le quattro innovazioni chiave di Pod 6:

50% PIÙ PICCOLO

Il nuovo Hub è il 50% più compatto rispetto a quello di Pod 5 e può essere collocato sotto la maggior parte delle strutture letto, liberando spazio accanto al letto.

20% PIÙ VELOCE

Il nuovo motore termico offre un sollievo dalla temperatura più rapido del 20%, aiutando a contrastare più velocemente sensazioni di calore, vampate, sudorazione notturna o brividi.

25% PIÙ SILENZIOSO

Il nuovo Hub è più silenzioso del 25% rispetto a Pod 5, per un'esperienza di riposo ancora più discreta e confortevole.

9 VOLTE PIÙ SENSORI

Il Cover integra fino a nove volte più sensori biometrici, consentendo un monitoraggio ancora più accurato di parametri come Sleep Fitness Score, HRV, frequenza respiratoria e altri indicatori biometrici.

Per la prima volta Pod è disponibile anche in configurazioni a zona singola, pensate per chi dorme da solo, per camere più piccole, e per coppie che utilizzano materassi divisi o basi regolabili. La filosofia di Eight Sleep parte da un principio semplice: non esiste una temperatura ideale uguale per tutti. Per questo il Pod è progettato per creare un ambiente di riposo personalizzato e indipendente per ciascuna persona. Il sistema può raffreddare o riscaldare ciascun lato del letto in modo indipendente, permettendo a due partner di dormire contemporaneamente alla propria temperatura ideale. Con Pod 6, questa esperienza diventa ancora più precisa grazie al numero maggiore di sensori integrati nel Cover.

AUTOPILOT

L'intelligenza artificiale al servizio del sonno

Al centro dell'ecosistema Eight Sleep c'è Autopilot , la piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale progettata per ottimizzare automaticamente l'ambiente di riposo durante tutta la notte. Autopilot analizza continuamente i dati raccolti dal sistema e adatta l'esperienza alle esigenze individuali.

L'algoritmo costruisce progressivamente un profilo personale considerando elementi come cronologia del sonno, preferenze termiche, fase del sonno, temperatura della stanza, condizioni meteorologiche, caratteristiche individuali.

La temperatura può essere regolata in modo indipendente sui due lati del letto, mentre il sistema può utilizzare i dati biometrici per personalizzare l'esperienza durante la notte. Il risultato è un sistema che non si limita a raccogliere dati, ma utilizza i dati per intervenire attivamente sull'ambiente di riposo.

Uno degli elementi distintivi dell'approccio Eight Sleep è la possibilità di monitorare diversi parametri biometrici senza dover indossare smartwatch o altri dispositivi durante la notte. Il sistema monitora, tra gli altri frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), frequenza respiratoria, andamento e qualità del sonno, Sleep Fitness Score.

Secondo i dati dell'azienda, il monitoraggio della frequenza cardiaca raggiunge una precisione del 99% rispetto agli elettrocardiogrammi di riferimento. Gli algoritmi sono stati validati su oltre 100 notti di test e più di 46.000 minuti di sonno. Eight Sleep ha inoltre sviluppato funzionalità dedicate al monitoraggio delle tendenze legate al benessere notturno, con l'obiettivo di fornire agli utenti una visione più approfondita dei propri dati nel tempo.

UN ECOSISTEMA, NON SOLO UN PRODOTTO

Pod rappresenta il cuore dell'ecosistema Eight Sleep, che comprende diversi elementi progettati per lavorare insieme.

THE HUB, il motore del sistema, che coordina il funzionamento dell'intero ecosistema; THE COVER il rivestimento intelligente del materasso che utilizza la tecnologia di induzione idrica per regolare la temperatura e monitorare i parametri fisiologici; THE BASE una base regolabile che consente di modificare l'inclinazione del letto per migliorare il comfort, e favorire una posizione più adatta al riposo ed intervenire in tempo reale per limitare il russamento; THE BLANKET una coperta che utilizza la stessa tecnologia termica a induzione idrica della Cover per estendere la regolazione della temperatura a tutto il corpo; THE PILLOW COVER un rivestimento progettato per mantenere il cuscino alla temperatura desiderata; APP EIGHT SLEEP l'interfaccia attraverso cui l'utente può visualizzare i propri dati, personalizzare le impostazioni e monitorare l'andamento del sonno.

SLEEP FITNESS

Una nuova categoria per il benessere

Eight Sleep ha coniato il concetto di Sleep Fitness per descrivere un approccio al sonno che lo considera una componente fondamentale della performance fisica e mentale. Se il fitness tradizionale si concentra sull'allenamento e il recupero, lo Sleep Fitness parte dal presupposto che il sonno rappresenti una delle piattaforme fondamentali su cui costruire la performance. È una filosofia che ha portato Eight Sleep a entrare nel mondo dello sport professionistico, dove il recupero è parte integrante della prestazione.

Oggi The Pod viene utilizzato da oltre 200 atleti professionisti, oltre che da imprenditori, manager e professionisti ad alte prestazioni. Tra gli atleti che hanno scelto Eight Sleep figurano piloti di Formula 1 come Charles Leclerc, Fernando Alonso e Lance Stroll, oltre a campioni del ciclismo come Tadej Pogačar, Isaac Del Toro e Adam Yates. Nel padel e nel tennis, il brand è utilizzato da atleti e coach internazionali, mentre nel mondo degli sport di endurance Eight Sleep è Official Sleep Fitness Partner di IRONMAN Europe. Eight Sleep è inoltre Official Partner del Team Aston Martin in Formula 1 e Sleep Fitness Official Supplier dell'UAE Team Emirates XRG nel ciclismo.

Lo Sleep Fitness non è però riservato agli atleti. L'approccio Eight Sleep nasce dalla convinzione che un sonno migliore possa contribuire al potenziale di ogni individuo: dall'atleta professionista al manager, dall'imprenditore a chi semplicemente vuole migliorare la propria esperienza di riposo. Tra le personalità che hanno dichiarato di utilizzare Eight Sleep figurano Toto Wolff, Elon Musk, Andrew Huberman, Mark Zuckerberg, Tim Ferriss, Victoria Paris e Louisa Nicola. Il comune denominatore è la ricerca di una migliore qualità del sonno come parte integrante di una vita ad alte prestazioni.

LA SCIENZA ALLA BASE DEL SONNO

L'innovazione Eight Sleep è supportata da uno Scientific Advisory Board dedicato allo sviluppo della ricerca sul sonno. Tra le figure che ne fanno parte figurano Andrew D. Huberman, neuroscienziato statunitense e conduttore del podcast Huberman Lab, e Matthew Walker, neuroscienziato e autore del bestseller Why We Sleep. La ricerca scientifica rappresenta un elemento centrale dell'approccio Eight Sleep: l'obiettivo è utilizzare dati, tecnologia e biometria per comprendere sempre meglio il rapporto tra ambiente termico, sonno e recupero.

EIGHT SLEEP

La tecnologia che ridefinisce il modo di dormire

Fondata nel 2014 negli Stati Uniti, Eight Sleep è oggi una delle aziende di riferimento nel settore dello Sleep Fitness. L'azienda conta circa 1.640 dipendenti, con un team proveniente da realtà tecnologiche e consumer come Apple, McKinsey, Sonos, Meta, Nike e Verily. Il management è guidato dai tre co-founder:

Matteo Franceschetti — Co-Founder & CEO

Imprenditore e innovatore, Matteo ha fondato Eight Sleep con l'obiettivo di utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità del sonno e, attraverso questa, il potenziale umano.

Massimo Andreasi Bassi — Co-Founder & CTO

Imprenditore seriale, software engineer e alumnus di Y Combinator e Techstars, Massimo guida lo sviluppo tecnologico di Eight Sleep.

Alexandra Zatarain — Co-Founder & VP Marketing

Esperta di tecnologia consumer, branding e imprenditoria, Alexandra è stata inserita da Forbes nella lista 30 Under 30 nella categoria Consumer Technology.

UNA CRESCITA GLOBALE

Dal 2015 Eight Sleep ha raccolto oltre 250 milioni di dollari da investitori internazionali, tra cui Khosla Ventures, Founders Fund, SoftBank, General Catalyst e Valor Equity Partners. L'azienda è stata riconosciuta da Fast Company tra le aziende più innovative nel 2019, 2022, 2023 e 2026, ed è stata inserita per due volte nella classifica delle migliori invenzioni di TIME. I prodotti Eight Sleep sono oggi disponibili in oltre 35 Paesi attraverso il sito eightsleep.com.

ABOUT EIGHT SLEEP

Eight Sleep è un'azienda pioniera nel settore dello Sleep Fitness, nata con l'obiettivo di accrescere il potenziale umano attraverso un sonno ottimale. Fondata nel 2014 da Matteo Franceschetti, Massimo Andreasi Bassi e Alexandra Zatarain, l'azienda combina tecnologia, biometria personale e intelligenza artificiale per creare un ecosistema intelligente capace di adattarsi alle esigenze individuali durante la notte. Il suo prodotto di punta, The Pod, trasforma il letto in un ambiente di riposo personalizzato, regolando la temperatura e monitorando i principali parametri biometrici. I prodotti Eight Sleep sono oggi disponibili in oltre 35 Paesi.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923785609/it/

CONTATTI STAMPA

Marta Napolitano

marta@carryoverpr.com

Alessandro Folador

alefolador@carryoverpr.com

Eight Sleep

eightsleep.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire