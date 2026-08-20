QPS Holdings, LLC (QPS) oggi ha annunciato un significativo rinnovamento della sua infrastruttura di bioanalisi degli elementi grazie all'acquisizione di due sistemi di spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) di PerkinElmer NexION ® 2200 da aggiungere ai suoi laboratori nei Paesi Bassi. I nuovi strumenti sostituiranno i due sistemi Agilent 7700 ICP-MS attualmente attivi nel reparto di bioanalisi. La piattaforma NexION ® 2200 è stata scelta per supportare l'analisi accurata degli oligoelementi, la gestione efficace di interferenze analitiche, le prestazioni affidabili con matrici di campioni impegnativi e attività di laboratorio efficienti.

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Daniel Schulz-Jander, QPS Senior Director, Bioanalysis

L'investimento fa parte di un aggiornamento più ampio e di un programma di rinnovamento incentrato sul mantenimento di apparecchiature di spettrometria di massa sostenibile in tutti i laboratori QPS a livello globale.

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