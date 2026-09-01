La combinazione strategica di ITC Infotech e Happiest Minds Technologies creerà un'azienda globale di servizi tecnologici su larga scala, orientata al futuro e basata sull'intelligenza artificiale con un fatturato di 1 miliardo di dollari entro l'anno fiscale 2028

ITC Infotech (ITCI), azienda interamente controllata da ITC Limited, nonché azienda leader globale nei servizi tecnologici, oggi ha reso nota la proposta associazione strategica con Happiest Minds Technologies Limited (Happiest Minds) per creare un'azienda di servizi tecnologici globali su larga scala, orientata al futuro, incentrata sull'AI. Il CdA di ITCI ha approvato una proposta di acquisto della quota azionaria del 22,1% dal promotore di Happiest Minds in due tranche, secondo un accordo di acquisto azionario.

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Nazeeb Arif

nazeeb.Arif@itc.in

Vicepresidente esecutivo e Responsabile,

Comunicazioni aziendali,

ITC Limited





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