Echodyne, l'azienda produttrice di piattaforme radar, ha annunciato oggi che KONGSBERG ha scelto la piattaforma radar MESA® di Echodyne per una gamma di applicazioni aeree e di superficie. Tra i primi casi d'uso, KONGSBERG ha integrato il radar MESA nelle stazioni d'arma a controllo remoto (RWS) PROTECTOR RS4 e PROTECTOR RS6, aggiungendo i dati dei radar di precisione necessari per trasformare la famiglia RWS più ampiamente diffusa al mondo in un effettore altamente efficiente del sistema di difesa contro i velivoli senza pilota (C-UAS).

La scelta abbina l'architettura comprovata delle stazioni d'arma di KONGSBERG e le capacità di Controllo collaborativo del fuoco con il radar compatto, a stato solido di Echodyne. Il risultato è un approccio scalabile per aggiungere dati di rilevamento, tracciamento e puntamento ad alta fedeltà su piattaforme statiche con o senza equipaggio, senza i requisiti di dimensioni, peso e potenza tradizionalmente associati ai radar ad array a scansione elettronica ad alte prestazioni.

"KONGSBERG ha definito lo standard per i sistemi d'arma a controllo remoto in decenni di esperienza sul campo, rigorosa ingegneria e collaborazione ravvicinata con gli operatori", ha dichiarato Eben Frankenberg, AD di Echodyne. "L'integrazione del radar MESA offre alla famiglia PROTECTOR le tracce precise, stabili e persistenti necessarie per guidare il sistema di controllo del fuoco, mantenere l'aggancio sul bersaglio e agire con decisione contro le minacce rappresentate dai droni ad alta velocità e basso profilo. Fatto altrettanto importante: MESA garantisce queste prestazioni in un pacchetto compatto, definito dal software, in grado di scalare in un'ampia base installata e adattarsi ai cambiamenti delle minacce".

Dati radar di precisione per la catena di controllo del fuoco

La qualità del tracciamento radar è fondamentale per il controllo efficace del fuoco. Il radar MESA a basso SWaP di Echodyne fornisce dati ad alta fedeltà relativi a distanza, velocità di variazione della distanza, rilevamento e cinetica, garantendo al contempo la stabilità e la persistenza di tracciamento necessarie per calcolare ed eseguire una soluzione di tiro. Stabilizzando e orientando il sistema ottico di controllo del fuoco verso un bersaglio, il radar aiuta la postazione d’arma a mantenere l’aggancio più a lungo, a ridurre i tempi che intercorrono tra il rilevamento e l’ingaggio e a migliorare la probabilità di colpire minacce agili e con una sezione d'urto radar ridotta.

Tale precisione è particolarmente importante quando i sistemi PROTECTOR utilizzano munizioni programmabili a esplosione aerea. Misurazioni accurate della distanza e della velocità di variazione della distanza consentono di sincronizzare con precisione l’impatto della munizione nel punto corretto della traiettoria di volo del bersaglio. Nelle operazioni in rete, un radar di ricerca cooperativo o un altro sensore può trasmettere la traccia di una minaccia al sistema d'arma a controllo remoto (RWS) dotato di radar; il radar MESA locale perfeziona e mantiene quindi la traccia per il controllo del fuoco. Questo flusso di lavoro (ricerca-segnalazione-tracciamento-ingaggio) consente ai sistemi distribuiti di condividere il quadro aereo, assegnare i bersagli e riassegnarli rapidamente man mano che le minacce vengono neutralizzate.

Convalidato attraverso un programma pluriennale sul campo

Echodyne e KONGSBERG hanno passato diversi anni a integrare, testare e dimostrare la soluzione basata su radar secondo la filosofia di KONGSBERG per provare la capacità sul campo. Oltre alle varie integrazioni PROTECTOR, Echodyne e KONGSBERG stanno esplorando altri usi per il radar ad alte prestazioni in missioni aeree e di superficie nel portafoglio KONGSBERG. Le aziende prevedono di continuare la collaborazione tecnica incentrata sui sistemi di rilevamento resilienti, sul controllo del fuoco in rete e sulla protezione scalabile contro minacce in rapida evoluzione.

Echodyne e KONGSBERG parteciperanno alla 34a edizione della International Defence Industry Exhibition (MSPO) che si svolgerà a Kielce, Polonia, dall'8 all'11 settembre 2026

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un innovatore e produttore statunitense di soluzioni radar all'avanguardia per i settori di difesa, governativo, e delle applicazioni commerciali. L'architettura MESA proprietaria dell'azienda è una rara innovazione tecnologica nell'ingegneria dei radar e nella progettazione all'avanguardia dei radar. La tecnologia innovativa MESA di Echodyne utilizza materiali standard e processi produttivi per abbattere gli ostacoli relativi al costo unitario dei radar ad alte prestazioni. Il risultato è un radar commerciale a stato solido, con dimensioni, peso e potenza ridotti (low-SWaP) ed esportabile, dotato di funzionalità software avanzate che garantiscono prestazioni eccezionali, integrità dei dati e consapevolezza situazionale. I sistemi radar Echodyne, compresi i radar C-UAS e quelli per droni, sono utilizzati da fornitori di sistemi, integratori, catene di approvvigionamento nel settore della difesa e utenti finali in oltre 40 Paesi. Per maggiori informazioni, visitare Echodyne.com .

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