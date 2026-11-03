Komainu, un fornitore di servizi di asset digitali nonché depositario regolamentato sostenuto da Laser Digital e Blockstream, ha completato il trasferimento reciproco di un portafoglio di risorse digitali con First Abu Dhabi Bank (FAB) attraverso il quadro normativo sulla custodia istituzionale delle risorse digitali stabilito dalle due aziende. I trasferimenti sono stati effettuati immediatamente.

Il successo dell'operazione segna la concretizzazione della collaborazione tra Komainu e FAB Global Markets, integrando le funzionalità di custodia regolamentata degli asset digitali e di connettività con l'infrastruttura esistente di FAB. I trasferimenti dimostrano la capacità della banca di spostare gli asset digitali dentro e fuori l'ambiente di custodia, convalidando l'infrastruttura necessaria a supportare l'attività istituzionale degli asset digitali.

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