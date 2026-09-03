KnowBe4 , il leader globale nella sicurezza digitale della forza lavoro che garantisce la sicurezza di agenti di intelligenza artificiale e umani, oggi ha annunciato di aver ufficialmente ricevuto la certificazione dall' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) . Il riconoscimento ufficiale rafforza l'impegno di KnowBe4 nel mercato italiano e assicura la conformità con i rigorosi standard nazionali di cybersicurezza del Paese.

L'ACN è l'Autorità nazionale italiana per la cybersicurezza responsabile della protezione e della resilienza in ambito informatico del Paese. Secondo il report annuale 2025 pubblicato dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, i reati finanziari, che vanno da campagne di phishing mirate a conti bancari individuali a schemi aziendali di Business Email Compromise (BEC) mirati a organizzazioni, hanno rappresentato oltre il 50% degli incidenti informatici del Paese nell'arco dell'anno. Oltre a minacce continue dal ransomware e da attacchi a infrastrutture critiche, il rapporto ha sottolineato un rapido aumento delle truffe basate sull'intelligenza artificiale, specificamente l'utilizzo criminale di deepfake per impersonare dirigenti e manipolare relazioni fidate.

Il raggiungimento di questa certificazione conferma che KnowBe4 SAT , PhishER Plus , Compliance Plus , Security Coach , AIDA (Artificial Intelligence Driven Agents) e il Phish Alert Button rispondono ai rigorosi criteri normativi relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni, alla governance, alla gestione del rischio e alla protezione dei dati.

Come requisito fondamentale per i fornitori di tecnologia che intendono collaborare con le organizzazioni del settore pubblico, questa certificazione convalida ufficialmente KnowBe4 come partner fidato per il settore. KnowBe4 è pronta a servire le organizzazioni italiane che rafforzano le proprie difese contro le minacce informatiche in costante evoluzione e a prepararsi per la conformità NIS2.

“Questa certificazione dimostra il nostro impegno a fornire alle organizzazioni italiane efficaci soluzioni di cybersicurezza riconosciute a livello locale. Mentre le organizzazioni di tutta Italia integrano ecosistemi digitali e strumenti di AI nei propri flussi di lavoro, rendere sicura l'intera moderna forza lavoro diventa essenziale”, ha dichiarato Keith Bird, vicepresidente esecutivo e direttore generale internazionale di KnowBe4. “I nostri investimenti continui in contenuti localizzati e il supporto dedicato sottolineano la nostra missione: fornire alle organizzazioni italiane gli strumenti di cui hanno bisogno per creare culture di cybersicurezza resilienti e proteggere l'infrastruttura critica”.

Con la certificazione ACN, KnowBe4 ora è in grado di supportare le organizzazioni del settore pubblico italiano, i fornitori di infrastrutture critiche e le aziende con soluzioni di formazione sovvenzionate dal governo italiano.

“Il risparmio in termini di tempo fornito al nostro team PhishER equivale a circa un mese all'anno”, ha dichiarato il responsabile della sicurezza di un cliente di KnowBe4 in Italia.

Informazioni su KnowBe4

KnowBe4 permette alla forza lavoro moderna di prendere ogni giorno decisioni più intelligenti sulla sicurezza. Scelta da oltre 70.000 organizzazioni di tutto il mondo, KnowBe4 è l'azienda pioniera della sicurezza digitale della forza lavoro, rendendo sicuri sia gli agenti AI che gli umani. La piattaforma KnowBe4 offre simulazione di attacchi e formazione per gestirli, email e sicurezza collaborativa, nonché sicurezza degli agenti basata sull'AIDA (Artificial Intelligence Defense Agents) e un Risk Score proprietario. La piattaforma si basa su 15 anni di dati di comportamento per contrastare le minacce avanzate, tra cui l'ingegneria sociale, l'iniezione di prompt e l'AI ombra. Rendendo sicuri gli umani e gli agenti, KnowBe4 guida il settore nella fiduca e nella difesa del personale aziendale.

Per maggiori informazioni, visitare www.knowbe4.com . Seguire KnowBe4 su LinkedIn e Instagram .

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Ellie Williams

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