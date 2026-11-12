Klarna Group plc (NYSE: KLAR), la rete dei servizi finanziari dedicati alla vita di tutti i giorni, ha scelto Chris Koegel come nuovo direttore finanziario con effetto dal 1° gennaio 2027. La nomina, soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione, è stata approvata e ratificata dal consiglio di amministrazione di Klarna Group plc. Il nuovo direttore finanziario prenderà il posto di Niclas Neglén, che conserverà il proprio incarico sino alla fine del 2026.

Il signor Koegel ha maturato una precedente esperienza in Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD), azienda dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente, responsabile della finanza aziendale e dei rapporti con gli investitori. Ha iniziato la collaborazione con Robinhood nel 2022 e ha fatto parte del Leadership Team in un periodo di cospicua crescita; nel corso del suo mandato, la valutazione dell'azienda è passata da meno di 10 miliardi a oltre 100 miliardi di dollari.

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