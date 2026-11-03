Klarna, la rete finanziaria per tutti i giorni, ha annunciato oggi un accordo ampliato con Mollie, uno dei principali fornitori europei di servizi di pagamento. Ampliando la collaborazione esistente, il nuovo contratto apporta ulteriori capacità di Klarna, tra cui la gestione avanzata delle controversie e l'esperienza dei clienti nel cambio valuta retail ai più di 350.000 commercianti.

Le nuove caratteristiche saranno introdotte in tutte le integrazioni di Mollie, tramite API diretta, pagina di pagamento ospitata ed ampio ecosistema di plug in dei partner della Piattaforma. I commercianti che già offrono Klarna tramite Mollie avranno accesso a queste funzionalità attraverso la propria integrazione esistente.

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