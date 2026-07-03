Kioxia Corporation , una consociata di Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A) e di Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK), oggi ha annunciato il passaggio alla fase produttiva della tecnologia di memoria 3D Flash di 10a generazione presso la sua fabbrica Fab2 (K2) di Kitakami, nella prefettura giapponese di Iwate. È un importante risultato che si verifica in un contesto di crescita cospicua e pluriennale delle aziende, in termini di bit, volta a soddisfare la forte domanda della loro innovativa tecnologia di memoria flash.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260702959398/it/

Unveiling ceremony for the K2 facility

Per celebrare l'inizio della produzione, le due aziende hanno organizzato un cerimonia inaugurale della fabbrica K2.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260702959398/it/

Sandisk



Domande dei media

mediainquiries@sandisk.com



Investitori

investors@sandisk.com



Kioxia



Domande dei media

kioxia-hd-pr@kioxia.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire