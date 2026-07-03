Kioxia Corporation , un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di memoria, oggi ha annunciato di avere iniziato le spedizioni dei campioni di dispositivi di memoria Triple-Level-Cell (TLC) da 1 Tb (terabit) – basati sulla propria tecnologia di memoria flash 3D BiCS FLASH™ di decima generazione 1 – che saranno integrati principalmente negli SSD di Kioxia sviluppati per data center e altre applicazioni aziendali, rafforzando la linea di prodotti Kioxia pensati per soddisfare la crescente domanda di storage per l’IA, che richiede prestazioni superiori, maggiore capacità e un consumo energetico ridotto. I nuovi prodotti saranno realizzati impiegando apparecchiature all’avanguardia presso la struttura Fab2 dello stabilimento Kioxia di Kitakami, nella prefettura di Iwate, in Giappone.

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Kota Yamaji

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