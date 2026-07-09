KiddeFenwal, leader globale nella soppressione di incendi e controlli di sicurezza, oggi ha annunciato il lancio del suo sito web rinnovato, progettato per servire da centro informativo completo per gli addetti e i clienti del settore antincendio. La piattaforma aggiornata comprende funzionalità create specificamente per i partner globali dell'azienda, gli OEM e i distributori, tra cui:

navigazione rapida tra le risorse, indicazione agli utenti di documentazione essenziale in tema di sicurezza, parametri di progettazione e specifiche dei prodotti;

mappatura ininterrotta delle soluzioni, che aiuta gli utenti a individuare rapidamente le configurazioni di soppressione degli incendi secondo il settore, dai centri dati alle applicazioni BESS, alle cucine commerciali; e

migliore accesso alle risorse, tra cui percorsi semplificati per collegarsi con la rete di distributori selezionati dell'azienda in 120 Paesi.

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