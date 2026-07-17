Il marchio di cosmetici globale KATE ha lanciato la nuova campagna internazionale “KABUKE: Break Convention,” che attinge agli elementi del Kabuki, l'arte performativa tradizionale giapponese. La campagna è stata lanciata mercoledì 8 luglio 2026. In questa campagna, il make-up di KATE, che esalta le ombre e affonda le sue radici nell’estetica giapponese, è stato abbinato allo spirito del Kabuki, ereditato dal teatro tradizionale Kabuki, per comunicare su scala globale il valore dell’individualità e dell’espressione di sé attraverso il trucco.

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KATE international campaign “KABUKE: Break Convention” key visual.

Sito web dedicato: https://www.kate-global.net/my/special/kate_kabuki/

Dalla sua creazione, KATE ha difeso lo slogan “NO MORE RULES.,” offrendo prodotti per il make-up che sfidano le convenzioni e consentono a ciascuno di esprimere la propria identità e di acquisire maggiore sicurezza.

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