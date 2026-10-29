JERA Co., Inc. (JERA) e AM Green Ammonia (India) Private Limited (AM Green) hanno rilasciato oggi una dichiarazione congiunta in merito alla stipula di un accordo preliminare vincolante ("HoA") con AM Green relativamente alla fornitura sul lungo termine di ammoniaca verde prodotta in India.

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JERA e AM Green hanno sottoscritto un accordo per una fornitura di circa 70.000 tonnellate di ammoniaca verde all'anno per un periodo di cinque anni, con una possibile estensione per una fornitura aggiuntiva.

La fornitura dell'ammoniaca verde è prevista tramite impianti di ricezione, stoccaggio e distribuzione in fase di sviluppo nei pressi della stazione di energia termica Henikan di JERA nella prefettura di Aichi, in Giappone.

Si prevede che l'ammoniaca verde verrà fornita principalmente a un’impresa commerciale che verrà costituita congiuntamente da Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. e Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, che prevede di utilizzare una nave per il rifornimento di ammoniaca per fornire carburante alle bisarche per il trasporto di auto alimentate ad ammoniaca.

Questo accordo rappresenta una della prime iniziative su larga scala a livello globale per il rifornimento di ammoniaca verde.

L'ammoniaca verde soddisfa gli standard riconosciuti a livello internazionale per le basse emissioni di carbonio ed è allineata ai requisiti del mercato europeo.

L'ammoniaca verde verrà prodotta presso lo stabilimento Kakinada di AM Green ad Andhra Pradesh, in India, la cui entrata in servizio è prevista entro il 2028/29. L'impianto verrà supportato dall'innovativa architettura basata sulle energie rinnovabili di AM Green, operativa 24 ore su 24, potenziata da un sistema di accumulo idroelettrico a pompaggio e alimentata da una tecnologia avanzata di elettrolisi alcalina.

Questo accordo promuove la catena di valore dell'ammoniaca end-to-end a basse emissioni di carbonio che JERA ha sviluppato negli ambiti di produzione, trasporto, accumulo e utilizzo. Aggiunge un'ulteriore fonte di approvvigionamento e amplierà l'uso dell'ammoniaca da parte di JERA oltre la produzione di energia al settore del carburante marittimo, che porterà allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria per un utilizzo più ampio dell'ammoniaca nei settori industriali e commerciali in Giappone.

L'approvvigionamento a lungo termine di ammoniaca verde dall'India aggiungerebbe l'ammoniaca prodotta da fonti rinnovabili al piano di fornitura di un portafoglio di ammoniaca a basse emissioni di carbonio di JERA, rafforzando ulteriormente la sicurezza e la resilienza dell’approvvigionamento, consentendo così ai clienti finali di adeguare l’approvvigionamento alle rispettive esigenze di decarbonizzazione.

L'accordo costituisce uno dei primi contratti di fornitura su base del prodotto consegnato di AM Green sul mercato asiatico e rappresenta un traguardo per l'azienda poiché apre la strada alla consegna diretta di carburanti verdi in Giappone.

Questo accordo storico rafforza ulteriormente la posizione di AM Green come leader globale nella produzione di ammoniaca rinnovabile, accelerando l’affermazione dell’India come importante fornitore di molecole verdi e consolidando il ruolo di AM Green come partner del Giappone e della più ampia transizione energetica asiatica.

Irtiza Sayyed, Dirigente esecutivo senior di JERA e CEO di JERA Global Energy Solutions CEO, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un importante passo verso una catena di valore a basse emissioni di carbonio end-to-end per il Giappone, ancorata nella nostra attività di produzione di energia come punto di forza e nel servizio di una gamma più ampia di settori industriali. Grazie alla struttura del nostro gruppo, siamo in grado di integrare la produzione di energia e la piattaforma di infrastrutture di JERA in Giappone con le capacità di fornitura globali di JERA Global Energy Solutions. Ciò ci consente di associare fonti diversificate di ammoniaca alle esigenze dei clienti in Giappone, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione del Giappone."

Mahesh Kolli, Presidente del gruppo e co-amministratore delegato di AM Grenne ha dichiarato: "La nostra partnership con JERA segna un altro importante traguardo nel percorso di AM Green per diventare una fornitore leader globale di ammoniaca rinnovabile. Questo accordo è un indicatore della domanda crescente di molecole verdi a un prezzo competitivo dall'India e sottolinea il ruolo strategico del nostro progetto Kakinada a sostegno degli obiettivi di decarbonizzazione del Giappone e dell'industria marittima. Mediante l'integrazione di energia rinnovabile, accumulo di energia su larga scala e produzione avanzata di ammoniaca verde, stiamo sviluppando una piattaforma affidabile e scalabile per i mercati internazionali. Siamo impazienti di iniziare a lavorare con JERA per promuovere questa partnership e contribuire allo sviluppo di una catena di valore globale resiliente dell'ammoniaca verde".

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