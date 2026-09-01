JEOL Ltd. (Presidente e CEO: Izumi Oi) ha sviluppato il microscopio elettronico a scansione (SEM) da banco “JCM-7000Plus”, che andrà in vendita il 1° settembre 2026.

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JCM-7000Plus NeoScope™

[Informazioni sullo sviluppo]

I microscopi elettronici a scansione da banco sono sempre più spesso utilizzati in settori tra cui quello elettrico ed elettronico, dell'automotive e dei macchinari, dell'acciaio e dei metalli e dei prodotti chimici e farmaceutici. I SEM vengono utilizzati non solo nel segmento ricerca e sviluppo, ma anche in applicazioni associate alla produzione, come il controllo qualità e l'ispezione dei prodotti. I SEM vengono anche utilizzati in contesti educativi nelle scuole medie e superiori, oltre che nelle università. Viste queste diverse applicazioni, cresce la domanda di migliore efficienza operativa, gestione più semplice e più automatizzata e migliori osservazione, analisi e prestazioni delle misurazioni.

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JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Giappone

Izumi Oi, Presidente e CEO

(Codice azionario: 6951, Tokyo Stock Exchange Prime Market)

https://www.jeol.com/

JEOL Ltd.

SI - Divisione vendite

webmaster@jeol.co.jp

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