IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato un traguardo significativo nella correzione di errori quantistici, utilizzando codici di tile direzionale, segnando un passo importante verso il calcolo quantistico pratico fault-tolerant su larga scala.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623193861/it/

IQM achieves milestone in quantum error correction, enabling fault-tolerant computing in the near-term

Lo studio, disponibile su arXiv , e sviluppato congiuntamente da ricercatori e collaboratori IQM presso la Freie Universität di Berlino, l'Università di Edimburgo e la Johannes Gutenberg-Universität Mainz, introduce i "directional tile codes", una nuova famiglia di codici di correzione di errori che risolve una delle sfide centrali nel calcolo quantistico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260623193861/it/

IQM - Contatto per i media:

Email: press@iqm.tech

Cell.: +358 (0) 50 479 0845





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire