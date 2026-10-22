Come già pubblicato, IQM Quantum Computers Plc (Nasdaq: IQMX) ("IQM" o la "Società"), un leader globale nei computer quantistici superconduttori, presenterà i risultati finanziari del terzo trimestre 2026 giovedì 5 novembre 2026. L'AD dell'azienda, il Dr. Jan Goetz e il Direttore finanziario Jan Kuerschner terranno una teleconferenza alle ore 15:00 EET / 14:00 PM CET / 8:00 EST lo stesso giorno, seguita da una sessione di Q&A con la partecipazione di analisti.

Teleconferenza e webcast

La teleconferenza verrà trasmessa in diretta audio via web e sarà disponibile al pubblico tramite il link di seguito, con accesso possibile nella sezione News & Events del sito web Investor Relations di IQM all'indirizzo https://investors.iqm.tech/ .

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