Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), un broker globale automatizzato, oggi ha lanciato IBKR Autonomous Trading, una nuova funzionalità che consente ai clienti idonei di autorizzare piattaforme IA collegate a individuare opportunità di trading su oltre 75.000 azioni, opzioni ed ETF quotati in tutto il mondo e a inviare ordini possibili all'interno di una partizione IA dedicata. I clienti possono creare e finanziare la propria partizione IA trasferendo fondi dal proprio conto IBKR principale senza dover aprire un nuovo conto o effettuare un deposito esterno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021444241/it/

Referenti presso Interactive Brokers Group, Inc. Media: Katherine Ewert a media@ibkr.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire