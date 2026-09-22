La piattaforma globale di comunicazioni cloud incentrata sull'AI Infobip prevede che tra il Black Friday e il Cyber ​​Monday del 2026 saranno effettuate oltre 7,3 miliardi di interazioni con i clienti, dato che l'IA e i canali conversazionali stanno trasformando il modo in cui i consumatori scoprono i prodotti, ricevono offerte e si rivolgono all'assistenza. Una nuova ricerca a cura di Infobip rivela inoltre che negli ultimi 12 mesi il 63,2% dei consumatori ha utilizzato un assistente IA o un chatbot nel corso degli acquisti.

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