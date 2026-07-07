Una nuova indagine a cura di Infobip , la piattaforma AI di comunicazioni globali orientata al cloud, illustra una sempre maggior diffusione dei sistemi AI di difesa aziendali e antifrode. Con l'analisi di miliardi di interazioni a livello globale, il documento Fraud & Security Report 2026 (Report 2026 su crimini e sicurezza) di Infobip mette in luce un anno di tendenze assai contrastanti: sono stati registrati volumi record di blocchi del traffico criminale, di pari passo con il rapido aumento dei sistemi AI di difesa intelligenti.

Il documento rivela che, a fronte dei truffatori che utilizzano l'AI per diffondere e personalizzare i messaggi dannosi, situazione che ha portato a un'impennata del 77% delle minacce rilevate, le aziende stanno rispondendo in modo adeguato.

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