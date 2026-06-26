Incyte (Nasdaq: INCY) oggi ha annunciato che il Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha espresso un'opinione positiva sul farmaco, raccomandando l'approvazione di Opzelura ® (ruxolitinib) crema per il trattamento della dermatite atopica (DA) moderata in pazienti adulti per i quali i corticosteroidi topici (TCS) e gli inibitori topici della calcineurina (TCI) sono inadeguati o inadatti.

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