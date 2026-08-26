Xsolla, azienda commerciale leader globale, ha annunciato oggi il lancio di Durable Advantage: Five Pillars of the Modern Game Business , un nuovo libro firmato da Chris Hewish, Presidente di Xsolla, in occasione di Gamescom 2026 a Colonia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260826424313/it/

Graphic: Xsolla

La strategia integrata di Xsolla riunisce pagamenti globali, commercio diretto al consumatore, infrastrutture backend e strumenti di sviluppo gestiti dall'IA in un unico modello operativo progettato per aiutare gli studi a lanciare, gestire ed espandersi in modo più efficiente. Anziché affidarsi a un commercio disconnesso, engagement e sistemi backend, gli sviluppatori possono attivare nuove capacità tramite una base di piattaforma comune in grado di ridurre la complessità, accelerare la distribuzione e creare una base più duratura per la crescita sul lungo termine. Il quadro di riferimento strategico alla base di questa visione è esposto all'interno di Durable Advantage.

"Ci sono due tipi di società di videogiochi, affittuari e proprietari", ha spiegato Hewish. "Gli affittuari sviluppano ottimi giochi e li distribuiscono tramite piattaforme che non controllano, misurando il successo tramite il numero di download e le classifiche di lancio. I proprietari gestiscono le loro relazioni con i giocatori, il commercio e i dati, e trasformano questi vantaggi in valore che capitalizza nel tempo".

Attingendo a oltre 30 anni di esperienza nel settore dei videogiochi, il libro presenta una tesi scomoda: molti dei successi più visibili del settore si registrano tra le aziende più deboli, e gli studi che creano valore aziendale duraturo spesso sono quelli di cui nessuno parla.

Il quadro di riferimento di Durable Advantage è organizzato attorno a cinque pilastri che affrontano le sfide delle società di videogiochi quando si espandono: creare un modello operativo unificato, espandersi a livello globale, sviluppare relazioni dirette con i giocatori e semplificare le operazioni. Assieme, questi pilastri forniscono una roadmap per aiutare gli studi a passare dall'affidarsi principalmente a piattaforme di terze parti a gestire una parte maggiore della loro attività, delle relazioni con i clienti e del valore commerciale sul lungo termine.

Il libro chiarisce qual è la posta in gioco tramite cifre chiare. Un gioco che genera 200 milioni di dollari all'anno ne trasferisce circa 60 alle piattaforme con una commissione standard del 30%, e in un decennio quella linea di pagamento raggiunge i 600 milioni di dollari, una cifra sufficiente a finanziare nuovi studi, PI originale e anni di attività. Nell'era della vendita al dettaglio, la commissione ha pagato la produzione, lo spazio nei negozi e la distribuzione. In un'attività sviluppata a partire da entrate digitali ricorrenti, la stessa commissione ora viene applicata a ogni transazione durante la vita del giocatore, che la piattaforma vi abbia contribuito o meno, afferma Hewish.

Hewish illustra questa idea tramite la propria esperienza. Ha distribuito un gioco per dispositivi mobili che ha superato i 100 milioni di download in mesi e tuttavia ne ha osservato il collasso quando la promozione si è interrotta, perché l'azienda non ha mai gestito la propria relazione con i giocatori che aveva raggiunto. I download erano reali, ma non la sostenibilità dell'azienda. Quello che mantiene uno studio sono il suo sistema di account, il suo commercio e la linea diretta con i giocatori. Uno studio che gestisce questi aspetti dall'inizio, raggiunge direttamente i suoi giocatori, anziché pagare il 30% a una piattaforma per accedere a un pubblico che ha già raggiunto.

"La prossima generazione di società di gaming di successo sarà definita non solo dalla qualità dei loro giochi, ma dalla forza dei sistemi commerciali che le supportano", ha affermato Hewish. "La nostra piattaforma di commercio integrata fornisce agli studi una base più connessa per pagamenti, relazioni con i giocatori e monetizzazione, aiutandoli a espandersi in modo più efficiente sul lungo termine."

Hewish parlerà durante un discorso programmatico a gamescom mercoledì 26 agosto tra le 10:30 e le 12:00 CEST, durante il quale spiegherà come il quadro di riferimento di Durable Advantage si traduce in una strategia commerciale integrata per le società di gaming moderne. Xsolla presenterà inoltre la propria piattaforma e accoglierà i partecipanti alla sua attivazione a gamescom.

Durable Advantage sarà disponibile in formato cartaceo e in edizione digitale. Le copie saranno disponibili anche presso lo stand di Xsolla a gamescom a Colonia, dal 26 al 30 agosto 2026. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://xsolla.pro/077b7c

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale globale che crea a offre tutto ciò di cui hanno bisogno gli sviluppatori per lanciare, sviluppare e monetizzare i videogiochi. Con sede a Los Angeles, in California, la società supporta studi di ogni dimensione, dagli indipendenti a quelli più grandi, con soluzioni che comprendono il commercio diretto al consumatore, i pagamenti intelligenti, la proprietà intellettuale basata sull'intrattenimento e prodotti per il coinvolgimento dei giocatori. Xsolla aiuta gli sviluppatori a finanziare, distribuire, commercializzare e monetizzare i videogiochi su vasta scala. Società di fiducia per oltre il 60% dei primi 100 giochi più redditizi, Xsolla opera come agente commerciale di riferimento in oltre 200 aree geografiche con accesso a più di 1.000 metodi di pagamento locale in tutto il mondo. Caratterizzata da una profonda fiducia radicata nel futuro del gaming, Xsolla è determinata a creare opportunità e a favorire la crescita dei creatori di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260826424313/it/

Contatto per i media

Derrick Stembridge

Vicepresidente delle relazioni pubbliche, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire