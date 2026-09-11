Il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award continua a suscitare grande interesse da parte di innovatori, ricercatori e istituzioni di tutto il mondo, mentre entra nella fase finale della sua quinta edizione. Patrocinato dalla Fondazione UAE Water Aid (Suqia UAE) sotto l'egida delle Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives e con un montepremi complessivo di 1 milione di dollari, il premio promuove lo sviluppo di soluzioni sostenibili che contribuiscano ad affrontare la scarsità d'acqua e a migliorare l'accesso all'acqua potabile, in particolare nelle comunità più colpite dalla carenza idrica.

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HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of Suqia UAE (Photo: AETOSWire)

I candidati sono invitati a fornire informazioni complete sulle proprie proposte, agevolando così la commissione giudicatrice nella valutazione delle varie fasi e dei meccanismi della loro innovazione, tra cui produzione, trattamento, stoccaggio, distribuzione e monitoraggio della qualità dell'acqua. Le candidature possono inoltre essere corredate da documentazione che dimostri l'impatto e l'efficacia dell'innovazione, quali fotografie sul campo, risultati relativi ai prototipi, casi di studio, video e dati sulle prestazioni.

"In linea con le sagge direttive di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai , continuiamo a rafforzare il ruolo fondamentale degli Emirati Arabi Uniti nell'affrontare la crisi idrica globale. Questo obiettivo può essere raggiunto stimolando gli investimenti nell'innovazione e nelle tecnologie avanzate, al fine di generare un impatto tangibile e positivo sulle comunità svantaggiate. Il Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award offre agli innovatori una piattaforma globale per lanciare le loro innovazioni e i loro progetti, sviluppandoli e ampliandoli, promuovendo al contempo soluzioni innovative che contribuiscano ad affrontare la scarsità d'acqua", ha dichiarato Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, presidente del Consiglio di amministrazione di Suqia UAE.

Il premio comprende quattro categorie principali: l'Innovative Projects Award, che include il Large Projects Award e lo Small Projects Award, l'Innovative Research and Development Award, che include il National Institutions Award e l'International Institutions Award, l'Innovative Individual Award, che include il Distinguished Researcher Award e lo Youth Award, e l'Innovative Crisis Solutions Award.

Le candidature sono aperte fino al 30 settembre 2026 all'indirizzo https://www.mbrwateraward.ae/en/awards . È possibile inviare richieste di informazioni all'indirizzo award@suqia.ae .

*Fonte: AETOSWire

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Shaikha Almheiri

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