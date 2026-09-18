Allied Biofuels ha tenuto un importante incontro sul FEED (Front-End Engineering Design, progettazione di base) presso la sede di Sinopec a Ningbo, Cina, che ha visto la partecipazione di Allied Biofuels, della cinese Sinopec Engineering Group Co., Ltd., della danese Topsoe A/S, di Sasol South Africa Limited e della statunitense Plug Power, i principali fornitori internazionali di ingegneria e tecnologia che supportano il progetto SAF (Sustainable Aviation Fuel, Carburante sostenibile per l'aviazione) ed e-SAF in Uzbekistan del valore di 6,1 miliardi di dollari, sostenuto da un Decreto presidenziale.

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FEED Meeting - Ningbo, China

Alla riunione congiunta del FEED dei principali stakeholder ingegneristici e tecnologici del progetto, le discussioni hanno stabilito un chiaro allineamento sulle responsabilità ingegneristiche, le interfacce tecnologiche, i risultati della progettazione, l'integrazione del progetto e il programma di esecuzione coordinato necessario per portare avanti il progetto attraverso FEED.

Tutte le parti interessate coinvolte nel progetto hanno espresso piena fiducia nel programma di esecuzione e nel raggiungimento della Decisione Finale di Investimento (FID) nel primo trimestre 2027.

La cinese Sinopec Engineering Group Co., Ltd. sta realizzando il FEED, l'integrazione dei sistemi, l'ingegneria dettagliata e lo sviluppo dei costi a libro aperto, con il progetto strutturato per il passaggio alla fase EPC.

La danese Topsoe A/S e Sasol South Africa Limited stanno fornendo la licenza per la tecnologia essenziale, il pacchetto di progettazione ingegneristica e i servizi tecnici per il percorso produttivo dell'e-SAF, unendo la tecnologia SynCOR™ di Topsoe e la tecnologia Fischer-Tropsch di Sasol.

La statunitense Plug Power, attraverso Plug Power Europe SAS, sta supportando il progetto con sistemi di elettrolizzatori PEM GenEco da 2,4 GW, assieme al Pacchetto base di progettazione ingegneristica e ai servizi di ingegneria associati.

Questi fornitori di ingegneria e tecnologia portano la capacità tecnica di classe mondiale, le competenze comprovate e la forza esecutiva richieste per portare avanti il progetto attraverso FEED e nella prossima fase di realizzazione, con tutti i principali flussi di lavoro saldamente allineati per raggiungere la FID nel primo trimestre 2027.

Alfred Benedict, AD di Allied Biofuels, ha dichiarato:

“L'incontro di Ningbo conferma la forza di questo progetto e la fiducia condivisa da ogni stakeholder coinvolto. Sinopec, Topsoe, Sasol e Plug Power stanno collaborando con Allied Biofuels per un obiettivo comune e i flussi di lavoro relativi all'ingegneria e alla tecnologia sono saldamente allineati ai fini dell'esecuzione.

"Le responsabilità sono chiare, le principali interfacce tecnologiche sono allineate e il programma di esecuzione è stato definito. Tutte le parti interessate hanno dimostrato la piena fiducia nel progetto, e siamo totalmente fiduciosi di raggiungere la Decisione Finale di Investimento nel primo trimestre 2027.

"La capacità, l'impegno e l'allineamento dimostrati a Ningbo rafforzano la nostra fiducia nella realizzazione di questo progetto su scala mondiale”.

L'incontro di Ningbo sul FEED rappresenta una tappa storica nel programma di sviluppo di Allied Biofuels. Ha consentito ai principali fornitori di ingegneria e tecnologia del progetto di ottenere un chiaro allineamento sull'esecuzione e ha stabilito il programma coordinato necessario per procedere con il FEED.

Allied Biofuels e tutti gli stakeholder che collaborano al progetto stanno procedendo con piena fiducia verso la Decisione Finale di Investimento nel primo trimestre 2027.

Informazioni su Allied Biofuels

Allied Biofuels sta sviluppando la prima bioraffineria integrata su scala mondiale dell'Asia Centrale in Uzbekistan, progettata appositamente per la produzione su scala industriale di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) ed e-SAF.

Il progetto da 6,1 miliardi di dollari, con il sostegno di un Decreto presidenziale, integra la tecnologia avanzata dei carburanti, l'energia rinnovabile, la produzione di idrogeno green, competenze ingegneristiche internazionali e una piattaforma commerciale e logistica a livello globale.

Collaborando con fornitori leader internazionali nel settore dell'ingegneria e della tecnologia, Allied Biofuels sta sviluppando un progetto di carburanti sostenibili per l'aviazione su scala mondiale, ideato per stabilire l'Uzbekistan come un futuro produttore significativo e un fornitore per il mercato globale dell'aviazione.

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Allied Biofuels

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