Il Gruppo ADNEC, una società del gruppo Modon, inaugura il mese di novembre ospitando nella stessa settimana due dei più importanti eventi internazionali al mondo. ADIPEC 2026, il più grande evento mondiale dedicato all'energia, si terrà presso l'ADNEC Centre di Abu Dhabi dal 2 al 5 novembre. Contemporaneamente, il World Travel Market (WTM) di Londra, una delle principali fiere del settore turistico globale, si svolgerà presso la sede Excel London del Gruppo dal 3 al 5 novembre.

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ADNEC Centre Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

I due eventi, che si svolgeranno simultaneamente nelle sedi più grandi del Gruppo negli Emirati Arabi Uniti e nel Regno Unito, riflettono la capacità del Gruppo ADNEC di organizzare eventi internazionali su larga scala in diversi mercati.

L'ADIPEC è cresciuto di pari passo con la sede sin dalla sua prima edizione, tenutasi presso l'ADNEC Centre di Abu Dhabi nel 2006. L'edizione di quest'anno si preannuncia come la più grande nella storia dell'evento, occupando l'intera superficie espositiva della sede, pari a 153.000 metri quadrati, oltre a padiglioni aggiuntivi appositamente realizzati, con oltre 2.000 espositori, numerosi padiglioni nazionali e aree dedicate alla digitalizzazione, alla decarbonizzazione e all'intelligenza artificiale.

A Londra, l'Excel London accoglierà i professionisti del viaggio e del turismo provenienti da tutto il mondo in occasione del World Travel Market London, dove destinazioni, marchi turistici e leader del settore si incontrano per concludere affari e plasmare il futuro del comparto.

Insieme, l'ADIPEC di Abu Dhabi e il WTM di Londra dimostrano la solidità del portafoglio di sedi internazionali del Gruppo ADNEC e la sua capacità di ospitare eventi di livello mondiale che promuovono la crescita economica, la collaborazione tra i settori e la connettività globale.

Accogliendo centinaia di migliaia di partecipanti ad Abu Dhabi e a Londra, il Gruppo continua a rafforzare il proprio ruolo di partner di fiducia per le principali fiere e conferenze internazionali, sostenendo al contempo lo sviluppo a lungo termine dei settori e delle destinazioni in cui opera.

Fonte: AETOSWire

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Fatin Elkhalil

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