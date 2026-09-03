In tutto l'Oman, Orascom Development e la sua piattaforma del Sultanato, Muriya, stanno facendo passi avanti. Sebbene alcune parti della regione abbiano assunto un atteggiamento più cauto, Muriya non ha interrotto alcuna attività, costruendo e garantendo le consegne nelle tre destinazioni: Hawana Salalah, Jebel Sifah e As Sodah Island.

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Moving Forward in Oman: Orascom, Samih Sawiris and Muriya Keep Building (Photo: AETOSWire)

La stessa stabilità caratterizza ogni progetto sviluppato da Samih Sawiris e Orascom, da El Gouna ad Andermatt e Mamula Island: tramite l'identificazione di luoghi straordinari e il loro sviluppo per il lungo termine.

“Oman possiede tutto quello che cerchiamo in quanto costruttore sul lungo termine; stabilità, bellezza naturale e un chiaro orientamento per il futuro. Il nostro investimento continuo nelle tre destinazioni è la dimostrazione di tale certezza: costruiamo per decenni, e l'Oman è un paese con cui intendiamo crescere in ogni circostanza". — Naguib S. Sawiris, Presidente di Orascom Development

Presso Hawana Salalah , la prima fase di Amazi è completa per quasi l'80%, in linea con i tempi previsti per il passaggio di consegne nel primo trimestre del 2027, con il progetto Lubana Islands nella pipeline. Presso Jebel Sifah , le nuove fasi stanno avanzando e in entrambe le destinazioni Muriya prevede di realizzare circa 1.000 camere d'albergo in più entro tre-cinque anni. In totale, Muriya, la partnership tra Orascom Development e OMRAN, ha investito oltre 750 milioni di USD in Oman.

Il passaggio più ambizioso è As Sodah Island, una destinazione su un'isola privata lungo la costa di Dhofar. Sono stati investiti più di 25 milioni di USD in infrastrutture e costruzione, e si prevede un ulteriore investimento di almeno 65 milioni di USD, portando l'investimento totale a oltre 90 milioni di USD. I lavori di costruzione procedono grazie al capitale degli azionisti e al sostegno istituzionale, piuttosto che alle vendite su progetto.

"Non abbiamo sospeso alcun progetto in Oman. Riponiamo da molto tempo fiducia in questo paese, e il nostro investimento continuo nei progetti di Salalah, Sifah e As Sodah rispecchia la sicurezza che nutriamo per il suo futuro. Gli investimenti di Orascom in Oman fanno bene al paese", ha affermato l'ing. Ashraf Nessim, CEO, Muriya Tourism Development

Nell'ambito del programma Oman Vision 2040, il turismo guida la diversificazione economica e l'investimento attrae i visitatori, crea posti di lavoro e attira capitali all'interno del sultanato. Quando un operatore della levatura di Orascom continua a costruire, il mercato ne tiene conto.

Informazioni su Muriya

Muriya è un costruttore immobiliare leader integrato nel settore turistico in Oman, una partnership tra Orascom Development e OMRAN. Le sue destinazioni includono Hawana Salalah, Jebel Sifah e As Sodah Island.

* Fonte : AETOSWire

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