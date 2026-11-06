Il Fondo Saudita per lo Sviluppo (Saudi Fund for Development, SFD) ha firmato sei accordi di prestito agevolato per lo sviluppo del valore di oltre 403 milioni di dollari con la Repubblica Araba di Siria, segnando un passo significativo nel sostegno alla ripresa del Paese attraverso il recupero delle infrastrutture essenziali, il ripristino dei servizi pubblici fondamentali e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità colpite da anni di conflitto.

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HRH the Crown Prince and President of the Syrian Arab Republic Al-Sharaa witness signing of agreements (Photo: AETOSWire)

Gli accordi, firmati su indicazione del Custode delle Due Sacre Moschee, Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, e di Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Principe Ereditario e Primo Ministro, riflettono il costante impegno del Regno a sostenere le priorità di sviluppo della Siria. Alla cerimonia della sottoscrizione hanno assistito Sua Altezza Reale il Principe Ereditario e il Presidente siriano Ahmed Al-Sharaa, mentre l'Amministratore Delegato dell'SFD Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad e il Ministro delle Finanze siriano Mohammed Yusr Barniyeh hanno firmato gli accordi a nome delle rispettive istituzioni.

Il finanziamento, che copre sei aree di intervento, risponderà alle esigenze più urgenti, rafforzando al contempo la resilienza delle comunità e delle istituzioni pubbliche in tutta la Siria.

Un prestito di 90 milioni di dollari consentirà di ripristinare le unità di generazione della centrale termica di Aleppo, contribuendo a garantire un approvvigionamento elettrico affidabile a circa 5 milioni di persone e sostenendo l'attività economica, mentre un progetto idrico da 30 milioni di dollari prevede l'installazione di 300.000 contatori intelligenti per migliorare l'efficienza del servizio idrico a beneficio di circa 1,5 milioni di persone.

Altri 105 milioni di dollari saranno destinati alla costruzione, al risanamento e all'allestimento di 25 centri di protezione civile, rafforzando così le capacità di risposta alle emergenze e di gestione delle catastrofi a beneficio di oltre 7 milioni di persone. Nel settore dell'edilizia abitativa, 60 milioni di dollari saranno destinati al risanamento di un massimo di 10.000 abitazioni danneggiate, migliorando così le condizioni di vita e la stabilità delle comunità.

Gli accordi prevedono inoltre 100 milioni di dollari statunitensi destinati al risanamento, alla costruzione e all'allestimento di ospedali e centri sanitari, al ripristino dei servizi sanitari essenziali e all'ampliamento dell'accesso alle cure, oltre a 18 milioni di dollari destinati a sostenere la trasformazione digitale e lo sviluppo istituzionale del Ministero delle Finanze siriano, migliorando l'efficienza e la trasparenza dei servizi finanziari pubblici.

Nel loro insieme, questi progetti contribuiranno a ripristinare i servizi essenziali, a rafforzare la resilienza delle comunità e a sostenere lo sviluppo sostenibile, sulla scia del costante sostegno offerto dall'Arabia Saudita alla Siria, tra cui due sovvenzioni erogate tramite l'SFD nel settembre 2025 per la fornitura di petrolio greggio e per coprire parte degli stipendi dei dipendenti pubblici per un periodo di tre mesi.

*Fonte: AETOSWire

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Nawaf Alojrush

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