Il Canada ha annunciato oggi il suo ingresso nel NATO Innovation Fund, diventando così la 25 a nazione alleata a impegnarsi a sostenere l'innovazione deep tech per affrontare le esigenze delle nazioni della NATO. Il Governo canadese si impegna a versare 64.590.000 euro (circa 100 milioni di dollari canadesi) all'azienda, con la Business Development Bank of Canada (BDC) che detiene e gestisce l'investimento canadese nel Fondo.

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Amalia Kontesi

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