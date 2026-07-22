Dopo il fischio finale della FIFA World Cup 2026™, milioni di fan sono rientrati alle loro case carichi di ricordi indimenticabili e con una scia di attività economiche estesa su diversi paesi. Ogni tocco per pagare ha lasciato un impatto duraturo, poiché le spese effettuate durante il torneo hanno dato un importante stimolo ai venditori e alle economie locali delle città ospitanti in Canada, Messico e negli Stati Uniti.

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Conor Febos

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